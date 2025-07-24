В Стерлитамаке на подсветку и уличные колонны потратят до 7,8 млн рублей

Администрация Стерлитамака ищет исполнителей контрактов на установку уличных колонн с розетками и архитектурной подсветки двух зданий, следует из опубликованного на сайте госзакупок извещения. Общая стоимость двух контрактов — 7,8 млн руб. Закупки финансируются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Средства выделяются из городского, республиканского и федерального бюджета.

Работы необходимо завершить до конца сентября. Исполнители должны установить 16 колонн и смонтировать архитектурную подсветку двух исторических зданий на улице Карла Маркса. В первом из них, под номером 100, расположен Стерлитамакский историко-краеведческий музей, во втором, под номером 103, — филиал Республиканского центра социальной поддержки населения.

Наталья Балыкова