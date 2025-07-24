В Саратовской области за сутки ликвидировали девять пожаров

На территории Саратовской области огнеборцы за минувшие сутки потушили девять пожаров. Об этом сообщает 24 июля пресс-служба регионального МЧС.

Так, на ул. Полтавская в Энгельсе загорелся автомобиль. На ул. Маршала Василевского в том же городе произошло небольшое возгорание в гараже.

На 2 Поворинском переулке в Балашове на 48 кв. м полыхал деревянный частный дом. В селе Березина Речка Гагаринского района огонь повредил баню на 5 кв. м.

В поселке Соколовый Гагаринского района огонь охватил деревянную сторожку на 12 кв. м. В четырех случаях горели мусор и сухая растительность.

Павел Фролов