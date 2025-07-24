В Оренбурге проводят проверку по факту падения опоры освещения на проезжую часть и автомобили

В Оренбурге проводится процессуальная проверка по факту падения фонарного столба и контактной троллейбусной сети на автомобили на проезжей части. Об этом сообщают СУ СКР по Оренбуржью и прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомств, в среду вечером, 23 июля, около 19:00 (MSK+2) на автомобили, передвигавшиеся по проезжей части улицы Терешковой, упали фонарный столб и контактная троллейбусная сеть. Были повреждены несколько автомобилей. Троллейбус зацепил провода контактной сети, что привело к случившемуся. Кроме того, у основания упавшего столба проводились земляные работы.

Следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. В рамках доследственной проверки дадут правовую оценку всем установленным обстоятельствам.

Районному надзорному предстоит оценить соблюдение уполномоченными лицами требований безопасности при организации и проведении работ по обслуживанию жилищно-коммунальных сетей. Дополнительно с привлечением сотрудников ГАИ будет дана оценка обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке улицы.

Руфия Кутляева