Школьные автобусы обойдутся бюджету Башкирии в 67 млн рублей

Министерство просвещения Башкирии заключило контракт на поставку 11 школьных автобусов с ООО «Луидор-Уфа». Компания предложила исполнить контракт за 67,9 млн руб., снизив начальную цену (77 млн руб.) на 10%. Как сообщается на сайте госзакупок, второй участник аукциона был готов исполнить его за 68,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Автобусы необходимо поставить в Уфу до 20 августа. По одному автобусу отправят в Белорецкий, Дюртюлинский, Илишевский, Ишимбайский районы, Кумертау и Сибай, четыре — в Уфу.

ООО «Луидор-Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается торговлей транспортными средствами. 34,75% принадлежит Семену Мошесу, 25% — Марии Тихоновой, 12,75% — Денису Серпухову, по 7,5% — у Сергея и Екатерины Корниловых и Карины Швецовой, 5% — у Сергея Гусева. Выручка в 2024 году составила 8,27 млрд руб., убыток — 5,79 млн руб. В этом году предприятие заключило два контракта на сумму 67,9 млн руб.

Майя Иванова