В Саратове пойдет под суд глава муниципального учреждения за служебный подлог

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в отношении 59-летнего директора муниципального образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, фигурантка приняла на различные должности троих своих знакомых. Годами они фактически не работали, а она передавала их зарплату в распоряжение других лиц, исполнявших трудовые обязанности указанных работников. Фигурантка с целью незаконных начислений из бюджета в размере свыше 5 млн руб. передавала в бухгалтерию документы, содержащие ложную информацию о выполнении трудовой деятельности фиктивных сотрудников.

Свою вину директор муниципального образовательного учреждения не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов