Экспортные грузоперевозки на Южно-Уральской железной дороге выросли на 13%

За шесть месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге объем грузоперевозок на экспорт увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной объем грузов со станций был отправлен в Казахстан и Узбекистан, сообщается в официальном telegram-канале ЮУЖД.

Лидерами по динамике экспорта стали цветная руда, объем грузоперевозок которой вырос в восемь раз, а также продовольственные товары — увеличение почти на 80% и зерно — на 22%.