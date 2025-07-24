Ветеран СВО отсудил у минсоцполитики Удмуртии положенную за ранение выплату

Суд в Удмуртии обязал региональное министерство социальной политики и труда выплатить материальную помощь в размере 500 тыс. руб. участнику специальной военной операции (СВО) за ранение, полученное в зоне боевых действий, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее ведомство отказало военнослужащему в выплате, сославшись на пропуск сроков обращения — один год с даты получения увечий — и отсутствие документа войсковой части, подтверждающего получение ранение в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранение было получено в 2023 году. Солдат является инвалидом второй группы. Ветеран боевых действий обратился в суд с требованием восстановить сроки обращения и обязать министерство выплатить материальную помощь.

Среди прочего суд учел нахождение истца на стационарном лечении из-за ранения более восьми месяцев. Судебная инстанция установила, что документ войсковой части был получен ведомством 9 июня 2025 года. Эти обстоятельства признаны уважительными причинами пропуска срока обращения — исковые требования участника СВО удовлетворены в полном объеме.