Уфимец не смог взыскать 3 млн рублей с ГКБ №21 после операции на колене

Октябрьский райсуд Уфы отказал местному жителю в удовлетворении иска к городской клинической больнице №21, следует из решения суда.

Согласно материалам дела, истец был доставлен в больницу после падения с электросамоката. Ему прооперировали колено и отправили на амбулаторное лечение. Позднее ортопед рекомендовал уфимцу провести еще одну операцию из-за отека в районе пострадавшего колена.

Посчитав, что в ГКБ №21 ему оказали некачественную услугу, уфимец обратился в суд. В иске он пояснил, что у него возникли моральные страдания: он стал испытывать страх перед операциями, боль и недоверие к врачам. Компенсацию морального вреда он оценил в 3 млн руб.

Представитель больницы утверждал в суде, что до операции истцу разъясняли, что «при многооскольчатом характере перелома идеальное сопоставление отломков невозможно», а при выписке его состояние было удовлетворительным.

Отказывая в удовлетворении иска, суд согласился с судебно-медицинской экспертизой, проведенной в рамках разбирательства, не выявившей нарушений при операции.

Венера Хисамова