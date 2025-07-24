Выдано разрешение на строительство склада в районе Бахаревки

Компания «Уралподшипник-Пермь» получила разрешение на возведение складского комплекса на ул. Карпинского, 140, в Перми. Согласно реестру разрешений на сайте краевого минимущества, разрешительная документация выдана в мае. Склад разместится на пяти земельных участках суммарной площадью 2,62 га в микрорайоне Бахаревка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «Уралподшипник-Пермь» Фото: презентация ООО «Уралподшипник-Пермь»

По сведениям Kartoteka.ru, компания «Уралподшипник-Пермь» принадлежит бизнесмену Леониду Панченко и занимается оптовой торговлей прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. В мае 2023 года пермский совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил проекту «Уралподшипник-Пермь» статус «приоритетного инвестиционного». В возведение объекта организация вложит 512 млн руб. В 2023–2026 годах инвестор построит 10 тыс. кв. м складских помещений в формате light industrial (легкие ангары) и почти 2 тыс. кв. м офисных площадей. Для своего проекта инвестор попросил региональные власти предоставить ему в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв. м по указанному адресу. Участки принадлежат Российской Федерации.