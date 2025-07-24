Количество невыездных жителей Прикамья увеличилось за год в полтора раза

За шесть месяцев 2025 года сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю вынесли 134 890 постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество невыездных граждан увеличилось более чем в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Применение данной меры позволило взыскать долги на общую сумму около 828 млн руб.

В ГУ ФССП напомнили, что жители края могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд заграницу. Гражданам стоит также принять во внимание тот факт, что сейчас постановления о временном запрете на выезд должника за пределы РФ стали бессрочными и действующими до полного исполнения наложенных судом обязательств.