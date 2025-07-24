В Оренбуржье собрали первый миллион тонн зерна

Аграрии Оренбургской области намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На данный момент скошено 352 тыс. га полей, обмолочено 351,1 тыс. га. Общий объем намолота составил 1 млн 5,4 тыс. тонн, включая 929,4 тыс. тонн озимой пшеницы и 59 тыс. тонн озимой ржи. Средняя урожайность составляет 28,6 ц/га. В прошлом году на эту дату было намолочено чуть более 500 тыс. т зерна.

На уборке урожая задействованы 2049 комбайнов. В пятерку лидеров по объему намолота вошли Курманаевский район с 121,6 тыс. т, Новосергиевский район с 89,3 тыс. т, Ташлинский район с 75,8 тыс. т, Бузулукский район с 70,9 тыс. т и Переволоцкий район с 63,9 тыс. т.

Самая высокая урожайность зафиксирована в Абдулинском муниципальном округе — 42,7 ц/га.

Андрей Сазонов