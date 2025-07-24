Сенатор от Башкирии Олег Голов предложил запретить ПВЗ в жилых домах

Член Совета федерации от Башкирии Олег Голов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением запретить открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторы на первых этажах многоквартирных домов, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По мнению сенатора, работа складов для онлайн-заказов нарушает права жителей на благоприятные условия проживания, угрожает здоровью и безопасности граждан. Например, считает он, во дворах нарушается транспортная безопасность и ухудшается экология.

Кроме того, понятие «даркстор» отсутствует в юридическом поле, отмечает господин Голов.

Также экс-глава администрации Благовещенского района обращает внимание главы надзорного ведомства на нарушение санитарно-эпидемиологических норм — например, режима тишины в ночное время и во время дневного отдыха.

Ограничения, рассказал Олег Голов «Известиям», помогут сформировать прозрачные и понятные правила размещения подобных объектов и минимизируют конфликты с жителями.

Идэль Гумеров