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обновлено 09:24

Из украинского плена вернулись трое военных из Прикамья

В ходе обмена из украинского плена освобождены трое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил на своей странице в соцсети краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Среди вернувшихся есть наши земляки, родственники которых обращались с заявлениями в мой адрес. Это жители Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа — двое контрактников и один мобилизованный»,— написал господин Сапко.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел вчера вечером. 