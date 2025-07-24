Из украинского плена вернулись трое военных из Прикамья

В ходе обмена из украинского плена освобождены трое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил на своей странице в соцсети краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Среди вернувшихся есть наши земляки, родственники которых обращались с заявлениями в мой адрес. Это жители Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа — двое контрактников и один мобилизованный»,— написал господин Сапко.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел вчера вечером.