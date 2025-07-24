Храм Александра Невского построит две часовни в Орджоникидзевском районе Перми

Православный приход храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в селе Лобаново получил разрешения на строительство сразу двух часовен. Как указано в реестре разрешений на строительство краевого минимущества, они разместятся в Орджоникидзевском районе города: одна — на Соликамском тракте, в районе Восточного обхода Перми, другая — в микрорайоне Заозерье. Оба разрешения выданы религиозной организации в мае.

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Земельный участок под строительство на Соликамском тракте имеет площадь 2 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование территории для часовни — под религиозное использование. Рядом располагается кладбище «Банная гора», а через дорогу — железнодорожная станция «Голованово».

Площадка для часовни в Заозерье в 2,8 тыс. кв. м тоже предназначена для религиозного использования. Эта земля находится возле Заозерского кладбища в Орджоникидзевском районе города.