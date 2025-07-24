На казанском авиазаводе построят корпус радиотехнических измерений за 1,6 млрд руб
На Казанском авиационном заводе имени Горбунова планируют построить новый корпус радиотехнических измерений за почти 1,6 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Строительство планируется завершить в один этап. Новое здание будет одноэтажным с двухэтажными встройками.
Работы также включат в себя планировку территории, прокладку инженерных коммуникаций, устройство свайных фундаментов и благоустройство территории, включая тротуары и площадку для слива топлива. Также подрядчик должен будет организовать поставку необходимого технологического оборудования.
Заказчиком работ выступает АО «Туполев».