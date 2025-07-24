В Ульяновской области прекращены полномочия осужденного главы муниципалитета

Вступил в силу приговор в отношении главы Цильнинского городского поселения Ульяновской области Сергея Щербинина. Он был признан виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). В связи с этим на основании представления прокурора полномочия чиновника были прекращены. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Сергея Щербинина было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в ноябре-декабре 2024 года 57-летний чиновник незаконно организовал подготовку от имени индивидуальных предпринимателей ряда коммерческих предложений по зимнему содержанию дорог местного значения.

После этого Сергей Щербинин поручил своей подчиненной рассчитать начальную (максимальную) цену контракта. В профильную комиссию были представлены подложные документы, и она признала цену в размере 1,15 млн руб. обоснованной. В январе 2025 года Сергей Щербинин заключил соответствующий муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем, который ранее не направлял свое коммерческое предложение.

В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело. Суд назначил Сергею Щербинину штраф в размере 60 тыс. руб.

Георгий Портнов