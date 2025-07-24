Жителя Чебоксар отправили в колонию за гибель в ДТП двух человек под Пензой

В Иссинском районе Пензенской области суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Чебоксар Чувашской Республики по уголовному делу о гибели в ДТП двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, утром 3 апреля этого года фигурант возвращался из Курской области домой в Чебоксары, управляя автомобилем Hyundai Grand Starex. Во время движения по автодороге Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе он заснул за рулем, выехал на встречку и врезался в автопоезд в составе грузового тягача с полуприцепом. В итоге погибли двое пассажиров минивэна. Речь идет о мужчинах в возрасте 58 и 60 лет.

Фигурант полностью признал свою вину, частично компенсировал супругам погибших моральный вред. По решению суда он получил 1 год и 10 месяцев колонии-поселении. Также в течение двух лет ему запрещено управлять транспортными средствами. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов