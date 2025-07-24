Трех военных из Челябинской области освободили в результате обмена

В результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной освобождены трое военных из Челябинской области. Все они служили по контракту, сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

В Россию вернулись 28-летний житель Челябинска, 26-летний военный из Магнитогорска и контрактник 27 лет из Брединского района. По данным Юлии Сударенко, двое из них перестали выходить на связь с ноября 2024 года, третий пропал в феврале этого года. Военные имели статус пропавших без вести. Позже родственники получили официальное подтверждение о том, что военнослужащие в плену.

Обмен военнопленными между РФ и Украиной стал результатом очередного раунда мирных переговоров. Всего в Россию вернулись около 250 человек.