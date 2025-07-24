В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
В августе 2025 года в Самаре стартует капитальный ремонт улицы Дачной на участке от Чернореченской до Пензенской. Работы рассчитаны на два года, контракт уже заключен. Об этом сообщает глава города Иван Носков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее был подготовлен проект капитального ремонта улицы Дачной. Он включает замену дорожного покрытия, обустройство тротуаров, газонов, освещения и дождевой канализации, а также модернизацию трамвайных путей на перекрестке Дачной и Пензенской.
Однако из-за недочетов проект не прошел госэкспертизу. В итоге его доработали и согласовали. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал проект и пообещал финансирование.
Ремонт затронет площадь дороги в 4,5 тыс. кв. м и тротуаров в 3,8 тыс. кв. м. Обновленная дорога свяжет Ленинский и Железнодорожный районы Самары.