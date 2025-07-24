В Челябинске закроют движение трамваев в Металлургический район

В Металлургический район Челябинска временно перестанут ходить трамваи. Это связано с переносом путей на специальный мост, где электротранспорт будет ездить во время капитального ремонта путепровода на улице Черкасская, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 22 часов 24 июля до 5 часов 6 августа трамваи пустят так:

Маршрут №3: Автовокзал — Депо 2;

Маршрут №14: Чичерина — Депо 2;

Маршрут №20: ЧЭМК — Депо № 2.

Трамвай №19 в это время курсировать не будет, а на маршруте №9 «ЦХП — Коксохим» увеличат количество рейсов: время ожидания сократится до 11 минут. Отдельно отмечается, что запуск движения по временному мосту позволит сократить задержки вагонов при прохождении однопутного участка.

Виталина Ярховска