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В Челябинске закроют движение трамваев в Металлургический район

В Металлургический район Челябинска временно перестанут ходить трамваи. Это связано с переносом путей на специальный мост, где электротранспорт будет ездить во время капитального ремонта путепровода на улице Черкасская, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 22 часов 24 июля до 5 часов 6 августа трамваи пустят так:

  • Маршрут №3: Автовокзал — Депо 2;
  • Маршрут №14: Чичерина — Депо 2;
  • Маршрут №20: ЧЭМК — Депо № 2.

Трамвай №19 в это время курсировать не будет, а на маршруте №9 «ЦХП — Коксохим» увеличат количество рейсов: время ожидания сократится до 11 минут. Отдельно отмечается, что запуск движения по временному мосту позволит сократить задержки вагонов при прохождении однопутного участка.

Виталина Ярховска

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