В Оренбуржье намолотили свыше 1 млн тонн зерна

Аграрии Оренбургской области уже собрали более 1 млн тонн зерна. Это вдвое больше показателей 2024 года, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В текущем сезоне на полях Оренбуржья работают 2049 комбайнов. Лидерами по объему намолоченного зерна в регионе стали Курманаевский, Новосергиевский, Ташлинский, Бузулукский и Переволоцкий районы.

Врио губернатора области Евгений Солнцев посетил Сакмарский район, где встретился с комбайнерами из села Архиповка. В уборке урожая на территории муниципалитета участвует 81 человек.

Ранее сообщалось о том, что в восьми хозяйствах Оренбургской области аграрии убрали первые 1890 га. Было получено 5980 тонн ранних (озимых) зерновых культур. Всего аграриям региона предстоит собрать зерновые с площади 18400 га.

Георгий Портнов