Главным инженером «Пермэнерго» назначен директор Чайковских электросетей

Заместителем директора — главным инженером пермского филиала «Россети Урал» назначен Артем Порозов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Порозов.

Фото: пресс-служба Пермэнерго. Артем Порозов.

Фото: пресс-служба Пермэнерго.

Артем Порозов родился в 1987 году. Окончил Вятский государственный университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина по специальности «Менеджмент в топливно-энергетическом комплексе».

Карьеру в компании «Россети Урал» начинал с должности электромонтера в Кунгурских электрических сетях пермского филиала, работал мастером, начальником службы грозозащиты и изоляции. С 2017 по 2020 год возглавлял Кунгурский городской район электрических сетей, затем руководил техническим блоком производственного отделения «Кунгурские электрические сети».

В сентябре 2024 года был назначен директором Чайковских электрических сетей. В этой должности работал до настоящего времени.