Банк «Хлынов» расширяет географию присутствия: открыт офис в Перми

Финансовая организация продолжает активное развитие на территории Приволжского федерального округа. Очередным этапом экспансии стало открытие представительства в столице Пермского края, что позволит «Хлынову» укрепить свои позиции в регионе и расширить клиентскую базу.

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В настоящее время банк «Хлынов» осуществляет деятельность в девяти субъектах Российской Федерации. География присутствия охватывает Кировскую, Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую области. Банк работает также в республиках Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл. Пермский край стал девятым регионом присутствия банка.

Новый офис разместился в деловом комплексе «Грин Плаза». Точный адрес: улица Куйбышева, дом 95б, офис №1401. Пока что подразделение обслуживает только представителей бизнеса: местные предприниматели могут воспользоваться кредитными программами, в том числе и с государственной поддержкой, подключить расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, а также получить иные адаптированные для корпоративных клиентов услуги. Уже совсем скоро двери откроются и для физических лиц.

Председатель правления банка «Хлынов» Илья Прозоров:

– Открытие нового офиса банка «Хлынов» в Перми станет важным шагом для укрепления наших позиций в Приволжском федеральном округе. Сегодня мы занимаем четвертое место среди других финансовых игроков региона, но стремимся к абсолютному лидерству и полагаем, что сможем достичь этой цели. Уверены, что наши услуги и продукты принесут пользу не только бизнесу, но и простым гражданам, а также всему региону в целом.

Банк «Хлынов» основан в 1990 году. Входит в топ-5 банков Приволжского федерального округа (ПФО) и сотню надежных банков России. Банк представлен в девяти регионах ПФО: в Кировской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, и предлагает полный спектр банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. Рейтинг банка – уровень ruBBB+ Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). ИНН 4346013603. Лицензия ЦБ РФ №254.

Коммерческий банк «Хлынов»