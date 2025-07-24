Главой минтруда Кузбасса назначена Наталья Чайка

Министром труда и соцзащиты Кузбасса назначена Наталья Чайка. С декабря прошлого года она занимала эту должность в качестве исполняющей обязанности. О кадровом решении сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Чайка

Фото: Администрация Правительства Кузбасса Наталья Чайка

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

До марта 2025 года министерство возглавляла Елена Федюнина. Она перешла на должность председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наталья Чайка окончила Московский госуниверситет коммерции в 1997 году. По окончании вуза работала в департаменте соцзащиты населения Кемеровской области, где в дальнейшем занимала пост замначальника ведомства, которое в 2020 году было преобразовано в министерство.

Александра Стрелкова