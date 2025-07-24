Подросток из Магнитогорска передала мошенникам 10,5 млн рублей из сейфа

В Магнитогорске 17-летняя жительница вскрыла родительский сейф болгаркой, чтобы передать мошенникам 10,5 млн руб. В полицию обратился ее 49-летний отец, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила отцу подросток, днем ей позвонил «курьер» из службы доставки цветов и сказал, что на ее имя заказали букет, для получения которого нужно продиктовать код авторизации. Вскоре с девушкой связался якобы сотрудник Роскомнадзора. Он пояснил, что доступом к ее личному кабинету от портала «Госуслуги» завладели неизвестные и оформили от имени несовершеннолетней доверенность на гражданина другой страны. Если на счет поступят средства, всем членам семьи грозит уголовная ответственность, предупредил звонивший. Говорить об этом никому нельзя было.

Через некоторое время с подростком связался уже мнимый полицейский, заверивший, что скоро к ним домой придут с обыском. Ей сообщили, что необходимо задекларировать все имеющиеся средства и ценные вещи, чтобы семью не привлекли к ответственности. По видеосвязи с девушкой собеседник осмотрел помещение и сообщил, какие вещи необходимо передать в организацию. Увидев сейф, мошенник убедил вскрыть его на случай, если там находятся деньги. При помощи болгарки местная жительница спилила замок на двери сейфа и взяла 10,5 млн руб. Далее собеседник назвал время, в которое приедет курьер, и отключился. Вскоре подростку позвонил «представитель Росфинмониторига» и сообщил ей кодовое слово «тюльпан». Он убедил несовершеннолетнюю, что, когда деньги задекларируют, курьер привезет их обратно. Девушка передала средства курьеру и рассказала о произошедшем родителям.

Виталина Ярховска