В Кургане задержали участников ОПГ по подозрению в торговле людьми

Следственный отдел по Кургану управления СКР по Курганской области задержал семь местных жителей, подозреваемых в торговле людьми и организации проституции (п. «а» ч.2 ст. 127.1, ч. 1 ст. 241 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, сообщники создали организацию в Кургане, где можно было получить интимные услуги за деньги. Для получения прибыли они купили двух девушек, которые должны были работать в этом салоне.

Дела возбудили по оперативным материалам отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по региону. При силовой поддержке областного управления Росгвардии в домах подозреваемых провели обыски и изъяли телефоны, компьютеры, флешки, карты и деньги.

Четверым задержанным уже предъявили обвинения, двух из них отправили в СИЗО на два месяца, еще двум избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Еще с тремя фигурантами продолжают работать следователи.

Виталина Ярховска