Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей за овербукинг

Авиакомпанию «Сибирь» (S7) привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, повторно). Компанию оштрафовали на 40 тыс. руб. за овербукинг, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По ее данным, в мае 2025 года нескольким людям отказали в регистрации на рейс. Причиной стало превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту лайнера. В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что речь идет о двух пассажирах. После этого Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.

В июле 2024 года S7 оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ перевозить пассажиров из-за нехватки мест на борту. Рейс выполнялся из Новосибирска в Иркутск. Пяти пассажирам было отказано в перевозке.