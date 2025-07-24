В Снежинске завели дело о повреждении захоронений участников СВО

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений) после акта вандализма на могилах, в том числе участников специальной военной операции, на кладбище в снежинском поселке Ближний Береговой, сообщает пресс-служба госоргана.

Информацию об инциденте распространили в социальных медиа. Причастных к совершению преступлений нашли, их допрашивают. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, управление СКР по региону инициировало возбуждение уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ), которое возбудили органы внутренних дел области.

Виталина Ярховска