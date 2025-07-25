Оператор пермского парка «Россия — моя история» регистрирует свой бренд

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Культурно-просветительский центр» обратилось в Роспатент с регистрацией собственной торговой марки «В Перми вся соль». Согласно сайту znakoved, под этим знаком можно выпускать печатную продукцию, стеклянные емкости, упаковочные материалы, сладости, игровые изделия и прочее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В учреждении пояснили «Ъ-Прикамье», что под брендом планируют выпустить собственную линейку товаров: полиграфическую продукцию, значки, брелоки, одежду. Сувенирная продукция появится уже к середине августа.

ГКБУК «Культурно-просветительский центр» создано в 2023 году и управляет пермской экспозицией исторического парка «Россия — моя история». Экспозиционный комплекс объединяет расположенные в разных городах РФ 23 выставочные площадки, посвященные отечественной истории. В Перми исторический парк работает с 2017 года и располагается в здании речного вокзала (ул. Монастырская, 2к1).