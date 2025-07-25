«Автопрестиж» вновь стал дилером вместо «Форварда»

Пермская компания «Автопрестиж» получила дилерство российского бренда Lada в Волгограде. Ранее компания продавала в этом городе автомобили таких марок, как Geely, Belgee, Knewstar, и машины с пробегом. Официальная группа салона Lada в соцсети «ВКонтакте» была создана 3 июля. Центр продаж российской марки в Волгограде находится на ул. Арсеньева, 1г. Ранее по этому адресу работал салон Lada другого пермского холдинга — «Форвард-Авто». Сейчас центр Lada «Форвард-Авто» не работает, свидетельствует сервис «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», «Форвард-Авто» мог отказаться от дилерства отечественного бренда, которое перешло «Автопрестижу». В компаниях «Форвард-Авто» и «Автопрестиж» ситуацию комментировать не стали.

«Автопрестиж» занимается продажами автомобилей в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Перми компания продает Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi, Jetour, Changan и Sollers. Группа активно расширяет свое присутствие на рынке: недавно она арендовала в Перми бывший салон российской компании «Ключавто» на ул. Спешилова, 111/3. Там «Ключавто» продавала подержанные машины и новые китайские авто. Однако затем компания отказалась от аренды помещений в Камской долине и продала остатки склада подержанных машин «Автопрестижу». Также в 2024 году «Автопрестиж» купил в Калуге дилера Lada. Этой весной «Автопрестиж» стал владельцем волгоградского дилера Geely, Belgee и Knewstar и салона, в котором они продаются. А в начале лета компания стала дилером Changan в Перми и арендовала салон в Камской долине, где ранее вел продажи бренда предыдущий дилер марки «Форвард-Авто».

«Форвард-Авто» работает в 11 городах России, среди которых Пермь, Волгоград, Уфа, Тюмень и Сургут. Компания реализует в Прикамье автомобили Lada, Omoda, Volkswagen, JAC, Chery, Jetour, Livan, Mitsubishi и прочие. Салон Changan в Перми, от дилерства которого холдинг отказался, был для «Форвард-Авто» единственной точкой продажи бренда.