Самозанятые и студентка заявились на выборы в горсовет Красноярска

Данные о первых кандидатах, выдвинутых на довыборах в горсовет Красноярска, занесены в ГАС «Выборы». Они намерены бороться за вакантный депутатский мандат в округе №5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Двое кандидатов являются самозанятыми — самовыдвиженец Альберт Васильев и представитель партии «Новые люди» Илона Костецкая. Еще один самовыдвиженец — Олеся Файзова — студентка Московского психолого-социального университета.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2025 года досрочно сложил свои полномочия избранный в одномандатном округе №5 депутат от «Единой России» (ЕР) Павел Креско. Региональное отделение ЕР сообщало о том, что кандидатом от партии на этих выборах будет выдвинут ветеран СВО Ильяс Валеев.

Валерий Лавский