В Перми задержаны рейсы до Сочи

В пермском аэропорту задерживаются вылеты в Сочи. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, задержан до 12:55 рейс авиакомпании «Победа», который должен был вылететь еще в 5:50 утра. Также отложен с 6:40 до 13:05 вылет рейса авиакомпании «Россия». Вечерний рейс в Сочи авиакомпании «Nordwind» (18:40) полетит завтра в 0:15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Соответственно, задержаны борта и на прилет в Пермь.

Задержки связаны с атакой украинских беспилотников в Сочи. На этой неделе в Перми массово задерживались и отменялись вылеты в Москву.