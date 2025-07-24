Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

На вулкане Шивелуч вечером 23 июля произошел пепловый выброс на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT). Пепловый шлейф распространился на 35 км в северо-восточном направлении от вулкана — в акваторию Берингова моря.

На пути распространения пеплового облака населенные пункты отсутствуют. Вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. В любой момент могут произойти пепловые выбросы, опасные для авиации.

Высота одного из самых активных вулканов Камчатки — 3283 м над уровнем моря. Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи с 5 тыс. жителей — находится примерно в 50 км от подножия вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский