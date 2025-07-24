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Бастрыкину доложат о ненадлежащем обеспечении девочки-инвалида в Салавате

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении десятилетней девочки-инвалида в Салавате. Мать ребенка сообщила в Информационный центр СКР, что ее дочери не предоставляют необходимые медицинские изделия. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не дали, говорится в сообщении.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Майя Иванова