Бастрыкину доложат о ненадлежащем обеспечении девочки-инвалида в Салавате

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении десятилетней девочки-инвалида в Салавате. Мать ребенка сообщила в Информационный центр СКР, что ее дочери не предоставляют необходимые медицинские изделия. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не дали, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Майя Иванова