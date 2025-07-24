Два театра Башкирии победили в конкурсе спектаклей по пьесам современных авторов

Туймазинский государственный татарский драматический театр и Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение вошли в число 17 победителей Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Конкурс проводит АНО «Русские сезоны» при поддержке Минкульта России. На сайте организации говорится, что на участие в конкурсе поступила 51 заявка из 29 регионов страны.

Туймазинский татарский драмтеатр поставил спектакль «Женщины», Стерлитамакское театрально-концертное объединение — «Рядовые».

Победители получат финансирование на новые постановки. По положению, максимальный объем поддержки составит 4,7 млн руб.

Идэль Гумеров