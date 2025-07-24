Глава СКР взял на контроль дело об угрозе убийством подростка из Уфы

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя регионального управления ведомства Владимира Архангельского информацию о травмировании подростка в центре Уфы, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации Telegram-каналов, 17-летний подросток подрабатывал охранником в ночном клубе New prospect. В начале июля от одного из гостей заведения, которого отказались впускать в клуб из-за алкогольного опьянения, подросток получил пулю в затылок. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Предполагаемого стрелка задержали. Вину он признал. Управление СКР по Башкирии намерено забрать дело в свое производство.

Венера Хисамова