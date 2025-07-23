Михаил Евраев рассказал о развитии системы здравоохранения региона

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии с жителями области рассказал о мерах по развитию системы здравоохранения. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Власти региона активно привлекают в отрасль специалистов. Так за два года в медицинские учреждения пришли 250 студентов-старшекурсников медицинских вузов, а увеличение заработной платы позволило привлечь 60 медиков, в том числе из других регионов.

«Планируем, что к 2030 году в сферу здравоохранения по целевым договорам придут еще 700 специалистов. У нас есть специальные выплаты для тех, кто готов работать в сельской местности или любом, кроме Ярославля, городе региона»,— сообщил Михаил Евраев.

Студенты и ординаторы получают дополнительные выплаты два раза в год, а бригады скорой помощи и врачи паллиативной помощи — ежемесячные поощрения до 60 тыс. рублей. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предоставляют единовременные выплаты, а врачи до 35 лет могут получить 200 тыс. рублей за работу в больницах Рыбинска, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Углича. Также они могут получить целевые выплаты на приобретение жилья на сумму от 2,5 до 4 млн руб.

Михаил Евраев рассказал о реорганизации системы здравоохранения, объединяющей больницы. Объединение дает возможность повысить заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу и решить вопрос взаимозаменяемости врачей.

«Кроме того, объединение укрепляет материально-техническую базу учреждений: лидерами новых комплексов являются сильные больницы»,— сказал губернатор.

Все медорганизации региона перешли на единую медицинскую информационную систему, оцифровав медицинские карты пациентов и обучив около 4 тыс. медработников. К региональному сегменту Единой государственной информационной системы здравоохранения Ярославской области подключены 50 медицинских организаций, создано более 12 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников.

«Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для пациентов для удобства записи к специалистам, также будет действовать служба качества по номеру 122. Если человеку не оказали помощь, не записали к врачу, чтобы была обратная связь и мы разобрали ситуацию»,— отметил губернатор.

Проводить мониторинг работы учреждений здравоохранения региональному правительству помогает Координационный совет по здравоохранению, в который входят главные врачи больниц. Совет проходит под личным руководством главы региона.

Антон Голицын