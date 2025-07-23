Суд признал незаконными сделки с недвижимостью в Скобыкинской роще

Суд в Ярославле аннулировал сделки по продаже зданий бывшего детского санатория и аренде земли в Скобыкинской роще. Это решение принято по иску прокуратуры Ярославской области после проверки законности распоряжения государственным имуществом, сообщили в надзорном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В 2022 году департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области организовал аукцион по продаже зданий и помещений санатория. Победитель предложил 5,7 млн руб. и заключил договор купли-продажи, включавший асфальтовую дорогу, что не соответствовало плану приватизации. В феврале 2023 года департамент передал собственнику санатория в аренду участок площадью более 1,5 га, частично расположенный в памятнике природы «Скобыкинский парк», без торгов на 49 лет. Позже здания и помещения передали новому собственнику по договору дарения.

Прокуратура выяснила, что на момент аукциона объекты недвижимости фактически отсутствовали, так как были уничтожены пожаром в 2014 году. Оставшиеся фрагменты не могли быть вовлечены в гражданский оборот. Суд обязал вернуть имущество в собственность области, в том числе дорогу, а также снять с кадастрового учета несуществующие здания. Прокуратура взяла под контроль исполнение решения суда.

Антон Голицын