В Черноземье 24 июля будет дождливо и до +27°С

В четверг, 24 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируется пасмурная погода и осадки. Температура будет варьироваться от +15°C до +27°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется переменная облачность. Ночью — +18°C, днем — небольшой дождь и +26°C.

В Воронеже на протяжении суток облачно и дождь. Ночью — +18°C, днем температура поднимется до +27°C.

В Курске в течение суток небольшие осадки: от 18 °C ночью до +24°C днем.

В Липецке ночью дождь — +16°C. Днем выпадет чуть меньше осадков, температура — +26°C.

В Орле в течение суток обильные дожди. Ночью — +16°C, днем — +26°C.

В Тамбове небольшие дожди в течение суток, от +15°С до +25°С.

Анна Швечикова