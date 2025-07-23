«Амкар» подписал двух молодых игроков

Артем Аношин стал игроком ФК «Амкар Пермь». Футболист является воспитанником академии «Чертаново». Выступал за москвичей в ЮФЛ и МФЛ, где в общей сложности сыграл 52 матча, отметившись 10 голами и 10 результативными передачами. В феврале 2024 года перешел в «Химки», где выступал за вторую команду в дивизионе Б и привлекался к тренировкам с основной командой. Всего провел 35 матчей, забил 10 мячей и отдал три ассиста. Рост 20-летнего форварда составляет 197 см.

Пермский футбольный клуб воспользовался также опцией возврата 19-летнего полузащитника Арсения Чернышева из аренды. Ранее игрок вступал за пензенский «Зенит».