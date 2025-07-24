Фастфуд спешит расширяться

По итогам января — июня 2025 года оборот отдельных крупных сетей быстрого питания вырос на 20–22%. Участники рынка объясняют прирост своей активной маркетинговой политикой. Однако со второй половины мая динамика данного сегмента ощутимо замедлилась, констатируют аналитики, что объясняется негативными тенденциями в экономике страны и на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщила вчера пресс-служба сети «Теремок», ее оборот в Санкт-Петербурге за первое полугодие составил 6,2 млрд рублей, что на 22% больше, чем за тот же период 2024 года.

За первые шесть месяцев текущего года компания открыла в Северной столице два новых ресторана. Еще четыре точки с собственной посадкой: два на юге и по одной в центре и на севере запланированы к открытию до конца года. «Кроме того, компания развивает новый формат предприятий питания — современные павильоны. На этот год намечено производство первого образца. Изначально они будут устанавливаться на частных территориях при ТК, впоследствии планируется благодаря им улучшать инфраструктуру парков и других мест досуга горожан»,— говорится в сообщении компании.

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», называет причиной роста оборотов развитие концепции сети, а также рост востребованности «домашней» еды вне дома. По его словам, наибольший прирост показали рестораны в стрит-ритейле и в крупнейших торговых центрах. При этом часть заведений в слабых торговых центрах снизила оборот.

Сеть стритфуд-ресторанов «Три ребра» открыла за первые шесть месяцев года два ресторана и планирует открыть еще не менее трех точек до конца года. Директор сети Ольга Королева говорит, что увеличение основных показателей обеспечила в основном продажа еды офлайн. Прирост среднего чека в сети составил 10%, оборот в целом вырос на 18–20%. «Это результат наших маркетинговых активностей и, как следствие, рост узнавания на рынке. Оказывает влияние и начало туристического сезона»,— поясняет госпожа Королева. В Петербурге сегодня очень активно развивается формат гастрономического туризма, добавляет она. Усиливается «культ еды»: неслучайно в этом году сразу пять петербургских ресторанов получили звезды Мишлен. «Петербург выходит на уровень Москвы по обслуживанию, качеству и вкусности кухни, по разнообразию предлагаемой еды»,— заключает игрок рынка.

Учредитель и основатель группы компаний Korneev Group, член Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Иван Корнеев, отмечает, что в сети кондитерских «Коржов» в российских аэропортах небольшой рост выручки в первом полугодии связан с ростом инфляции, заметным повышением цен у поставщиков, а также колоссальным ростом зарплат работников в сфере общепита. «Из-за общего повышения цен с начала года на 30% мы фиксируем небольшое увеличение выручки примерно на 15%»,— приводит цифры участник рынка. При этом господин Корнеев также сообщил, что компания открыла в этом году два бара в Пулково и планирует пополнить сеть «Коржов» точкой в аэропорту Внуково.

В целом тенденции на рынке быстрого питания можно назвать разнонаправленными, дает оценку генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Первые четыре месяца и примерно первые 10 дней мая ситуация действительно была очень позитивной,— рассуждает аналитик.— Но дополнительное повышение цен в конце апреля — начале мая привело к существенному замедлению динамики».

Рост операционных показателей крупнейших игроков сегментов «фаст фуд» и «фаст кэжуал» в значительной степени объясняется работой с меню, расширением ассортимента, констатирует господин Бурмистров, но обеспечивать устойчивый прирост сейчас на этом рынке достаточно сложно. «И "Вкусно — и точка", и "Бургер Кинг", и "Ростикс" активно работают с меню, дополняют его, вводят новинки, усиливают индивидуальные промо-предложения. Все это в совокупности поддерживает положительную динамику, но при этом на рынке сказываются опережающий рост расходов и фудкоста и общие неблагоприятные тенденции в экономике и на рынке труда»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен