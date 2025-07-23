Турция предложила помощь в контроле за режимом прекращения огня на Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале переговоров России и Украины заявил, что у Анкары есть инфраструктура для контроля за соблюдением режима прекращения огня между сторонами. Он подчеркнул, что турецкая сторона намерена продолжать посредническую деятельность для разрешения конфликта.
Хакан Фидан
Фото: Murad Sezer / Reuters
«Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня»,— сказал Хакан Фидан на переговорах в Стамбуле.
Кремль назвал главной темой третьего раунда переговоров России и Украины меморандумы с условиями завершения боевых действий, которыми стороны обменялись на встрече 2 июня. При этом украинская сторона считает приоритетным вопрос о «немедленном прекращении огня». При обсуждении подобной возможности президент РФ Владимир Путин обращал внимание на необходимость обсудить механизмы контроля перемирия.