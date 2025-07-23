Турция предложила помощь в контроле за режимом прекращения огня на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале переговоров России и Украины заявил, что у Анкары есть инфраструктура для контроля за соблюдением режима прекращения огня между сторонами. Он подчеркнул, что турецкая сторона намерена продолжать посредническую деятельность для разрешения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Murad Sezer / Reuters Хакан Фидан

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня»,— сказал Хакан Фидан на переговорах в Стамбуле.

Кремль назвал главной темой третьего раунда переговоров России и Украины меморандумы с условиями завершения боевых действий, которыми стороны обменялись на встрече 2 июня. При этом украинская сторона считает приоритетным вопрос о «немедленном прекращении огня». При обсуждении подобной возможности президент РФ Владимир Путин обращал внимание на необходимость обсудить механизмы контроля перемирия.

Лусине Баласян