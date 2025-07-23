В ходе воздушных атак ранены три жителя Белгородской области

Пять муниципалитетов Белгородской области были атакованы ВСУ, ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Судя по фото, размещенным главой региона, речь о магазине торговой сети «Магнит». В результате удара пострадали три женщины, им диагностированы баротравмы. Повреждения получили кровля и фасад здания, а также два легковых автомобиля. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с БПЛА сброшено взрывное устройство, поврежден частный дом.

Город Шебекино подвергся обстрелу дважды. Повреждены 14 частных домов: разрушена кровля, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Пострадали три надворные постройки, одна из них полностью разрушена. Перебиты газопровод и линия электропередачи, осколками посечены два автомобиля. От удара FPV-дрона пробита крыша одного из жилых домов.

В Борисовском районе дрон атаковал дом в селе Байцуры — выбиты окна, повреждены фасад и хозяйственная постройка. В селе Тогобиевка Валуйского округа при детонации дрона повреждена кровля частного дома. Еще одна атака зафиксирована в селе Устинка Белгородского района — разрушена хозпостройка.

Анна Швечикова