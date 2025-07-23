В Стамбуле прошла встреча Мединского и Умерова

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели переговоры в двустороннем формате во дворце Чираган в Стамбуле, сообщили источник ТАСС и «РИА Новости». В скором времени должен начаться третий раунд переговоров в расширенном составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Источник «РБК-Украина» сообщил, что главы делегаций провели «короткую подготовительную встречу» с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, а не тет-а-тет. О трехсторонней встрече рассказали и источники «РИА Новости».

Переговоры делегаций планировалось начать в 19:00. Во дворец приехали и представители Турции, которые будет участвовать во встрече. Хакан Фидан выступит с речью перед началом переговоров.

Российская сторона намерена обсуждать проекты меморандумов с условиями завершения боевых действий и гуманитарные вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой темой встречи подготовку к саммиту с президентом РФ Владимиром Путиным, а также прекращение огня. Предудыщие два раунда переговоров проходили 16 мая и 2 июня.

Материал обновлен. Добавлена информация об участии во встрече глав делегаций министра иностранных дел Турции.

Лусине Баласян