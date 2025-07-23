Прокуратура не сдает пост

Краевая прокуратура требует признать недействительными торги и договор купли-продажи в отношении поста ДПС «Ирень» в Суксунском районе. Согласно картотеке арбитража, надзорный орган намерен взыскать с покупателя объекта — пермского предпринимателя Александра Ильина — 5,9 млн руб. Как считает прокуратура, имущество было продано гораздо ниже его оценочной стоимости, а процедура торгов прошла с нарушениями. Пост ДПС «Ирень» получил известность в 2010 году, когда боевики напали на объект и убили милиционера. Эксперты полагают, что в таких спорах Рос­имущество должно выступать истцом, а не ответчиком.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Прокуратура Пермского края обратилась с заявлением к территориальному управлению Росимущества и индивидуальному предпринимателю Александру Ильину. По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, надзорный орган требует признать недействительными торги, а также договор купли-продажи, по которому Росимущество реализовало ИП земельный участок в Суксунском округе площадью 1230 кв. м с расположенным на нем двух­этажным зданием поста ДПС «Ирень» площадью 206 кв. м на 154-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Надзорный орган просит также применить последствия недействительности сделки и взыскать с господина Ильина 5,972 млн руб.

Как говорят источники, знакомые с позицией прокуратуры, по мнению надзорного органа — ответчик приобрел выставленное на приватизацию федеральное имущество по цене гораздо ниже оценочной. При этом процедура торгов прошла с нарушениями. Цену сделки собеседники уточнить не смогли. Позже покупатель земельного участка и здания якобы перепродал его третьему лицу, поэтому вернуть актив «в натуре» возможности нет.

Из материалов ресурса «Торги России» следует, что объекты были выставлены на продажу в августе 2024 года по начальной цене 6,29 млн руб. Торги проходили в форме открытого аукциона с открытой формой предложений о цене и шагом 314,52 тыс. руб. Согласно данным «Федресурса», перед этим Росимущество получило заключение оценщика о стоимости активов. В итоге здание было оценено в 3,827 млн руб., а участок — в 1,414 млн руб.

Из отчета об оценке следует, что здание и участок были закреплены за межмуниципальным отделом МВД «Кунгурский». В 2022 году ГУ МВД по региону инициировало процедуру отказа от этих активов, поскольку фактически они не используются в деятельности полиции. Так как здание и участок не заинтересовали федеральные органы власти, его было решено приватизировать.

Пост ДПС «Ирень» получил всероссийскую известность летом 2010 года. В ночь с 11 на 12 июня ОПГ, состоявшая из жителей Башкирии: Ильшата Шафиева, Ирека Гайнуллина, Радика Багаутдинова и Радика Хаернасова во главе с лидером Нафисом Шаймухаметовым, подошла к припаркованному около здания поста автомобилю ДПС и расстреляла из дробовика находящегося в нем старшего сержанта Андрея Коробкина. От полученных ранений милиционер скончался на месте. Завладев его табельным оружием — пистолетом ПМ с двумя полными обоймами, а также автоматом АКС-74у, нападавшие подожгли машину ДПС и открыли огонь по зданию поста. В здании в тот момент находились двое милиционеров, которым удалось забаррикадироваться, и в результате обстрела они не пострадали. Преступники скрылись на автомашине ВАЗ-21140 темно-зеленого цвета. К операции по розыску были привлечены сотрудники ГУВД и УФСБ по Пермскому краю и нескольких соседних регионов. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемых. Единственным выжившим членом банды оказался Вадим Карамов. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Знакомый с ситуацией собеседник говорит, что к моменту продажи здание поста не использовалось как минимум уже несколько лет. «Стационарные посты ГИБДД были ликвидированы в крае, как и во многих других регионах,— объясняет он.— Частично это было связано с необходимостью несения затрат на их содержание, но основная причина, я считаю, это нехватка личного состава. На каждом из стационарных постов нужно круглосуточно содержать смену из сотрудников ГИБДД, но людей в территориях не хватает. В итоге эти задачи сейчас решаются силами мобильных экипажей».

Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев говорит, что в отсутствие на руках искового заявления невозможно сказать, ни по каким причинам истец считает торги незаконными, ни тем более насколько его требования обоснованны. В то же время он отмечает, что если верить просительной части иска, то имущество предлагается взыскать с ИП в пользу теруправления Росимущества по Пермскому краю. «Однако в таком случае тер­управление нельзя было привлекать к участию в деле в качестве ответчика, поскольку иск заявлен в интересах публичного образования,— полагает эксперт.— В данном случае управление Росимущества в интересах такого образования и должно вступить в дело в качестве истца. Впрочем, это очень распространенная процессуальная ошибка при предъявлении прокурорами подобных исков, но, по нашим наблюдениям, она никак не влияет на исход дела».

Господин Латыев обращает внимание, что в первой редакции исковых требований заявлялось о взыскании покупателем недвижимости и выплате последнему 317,8 тыс. руб. Не исключено, что именно за эту цену имущество и было продано на торгах.

Анастасия Леонтьева