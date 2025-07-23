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В Ростове ремонт дорог выполнен на 74%

Ремонт дорог в Ростове выполнен на 74%: из 43 запланированных проезжих частей восстановлено 32. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы продолжаются на ул. Малиновского, на отрезке от ул. Доватора до пр. Коммунистического, его готовность составляет 87%, Привокзальной площади (88%) и ул. Тургеневской от пер. Братского до проспекта Ворошиловского (95%).

За счет сложившейся экономии власти города планируют отремонтировать еще четыре дороги.

Наталья Белоштейн

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