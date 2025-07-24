Никто не ушел обездоленным

Корпоративный конфликт в ООО «Специализированный застройщик "Артемовский"» поставил под угрозу срыва проект многоэтажной застройки в Стерлитамаке. Компания (до сентября 2022 года — аффилированное с ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова ООО «УКС»), в сентябре 2022 года арендовала у местного предпринимателя Радика Файзуллина участок площадью 4,6 тыс. кв. м, собираясь возвести на нем жилой комплекс. Спустя несколько дней арендодатель выкупил 50% доли в СЗ «Артемовский», а в 2024 году вернул себе участок. В ответ на это второй учредитель Иван Меньшиков попытался исключить его из состава участников общества, но потерпел неудачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, отказавшегося исключить из состава участников «Специализированный застройщик "Артемовский"» одного из учредителей — Радика Файзуллина.

Спор проистекает из разногласий собственников компании по поводу использования главного актива застройщика, а также связан с событиями трехлетней давности, когда произошла смена ее учредителей. Как следует из материалов дела, 1 сентября 2022 года девелопер (на тот момент — «УКС), которым тогда владел Павел Степанов, взял в аренду у главы местного фермерского хозяйства Радика Файзуллина участок земли площадью 4,6 тыс. кв. м, расположенный на улице Артема в Стерлитамаке. На землях кадастровой стоимостью 24,4 млн руб. разрешена высотная застройка. По условиям двухлетнего договора аренды арендатор должен был начать вносить ежемесячные платежи в размере 1 млн руб. с момента получения разрешения на строительство жилого комплекса. Через неделю после этой сделки господин Файзуллин вошел в состав учредителей, в его собственности оказались 50% доли в уставном капитале компании. Еще 50% в тот же день были оформлены на Ивана Меньшикова.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Специализированный застройщик "Артемовский"» зарегистрировано в сентябре 2008 года. До 8 сентября 2022 года компания была аффилирована с ГК «Госстрой» экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова и носила наименование «УКС». После уставный капитал был в равных долях распределен между Иваном Меньшиковым и Радиком Файзуллиным. В октябре 2022 года компания была переименована в «Артемовский». В 2024 году доходы общества составили 8 тыс. руб. Общество имеет 20,7 млн руб. задолженности. На портале наш.дом.рф отсутствует информация о реализованных застройщиком проектах.

В феврале 2023 года арендодатель уведомил компанию об одностороннем расторжении договора. Поводом для этого стало затягивание процесса получения разрешения на строительство в администрации Стерлитамака, а также передача в январе 2023 года участка в залог компании «Башнафта» без ведома собственника, говорится в решении. В апреле этого же года «Артемовский» зарегистрировал сделку в Росреестре, несмотря на полученное уведомление о прекращении договора аренды.

Поскольку застройщик возвращать актив отказался, было инициировано судебное разбирательство. «Артемовский» в суде пытался доказать, что собственник участка сам затягивает сроки строительства, но потерпел неудачу. Три судебные инстанции согласились с позицией арендодателя — в июне этого года господину Файзуллину был выдан исполнительный лист на возврат участка.

Корпоративный конфликт между тем получил развитие в рамках параллельного спора. Господин Меньшиков в январе 2024 года обратился в арбитражный суд Башкирии с иском об исключении господина Файзуллина из состава участников «Артемовского». Требования он аргументировал тем, что ответчик препятствует строительству многоквартирного дома: не приходит на собрания учредителей, чем лишает общество возможности принимать важные решения, а также просил администрацию не выдавать компании разрешение на строительство.

Суд первой инстанции, а вслед за ним и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении требований господина Меньшикова отказали. Даже при неявке на собрание учредителей ответчик отправлял свое мнение по вынесенным на голосование вопросам, а на одно из собраний попал с опозданием, поскольку вход был ограничен, отметили суды.

Получить комментарии Ивана Меньшикова и Радика Файзуллина вчера не удалось.

По мнению старшего юриста юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дениса Мухаметгалиева, аргументы господина Меньшикова выглядят достаточно формализованными.

«С учетом складывающейся судебной практики по спорам об исключении участников из ООО должны быть более очевидные и веские доводы о том, что участник уклоняется от исполнения обязанностей»,— отмечает он.

Шансы на отмену судебных актов первой и апелляционной инстанций он оценивает как низкие.

Наталья Балыкова