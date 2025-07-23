В Нижегородской области началась уборка урожая

В Нижегородской области убрали первые 22 тыс. га пшеницы, урожайность пшеницы составила 35,5 центнера с гектара. Об этом сообщили в минсельхозе Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уборочная кампания 2025 года началась с зерновых культур. Также аграрии приступили к уборке рапса, капусты и картофеля.

Как писал «Ъ-Приволжье», посевная кампания завершилась в Нижегородской области в начале июля. Аграрии засеяли под урожай более 1 млн га. В 2025 году в регионе планируется собрать 1,5 млн т зерна, 400 тыс. тонн картофеля, а также 324,6 тыс. тонн сахарной свеклы и 37,1 тыс. тонн масличных культур.

Владимир Зубарев