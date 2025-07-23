Авиакомпания Utair получила допуск на организацию рейсов из Перми в Баку

Росавиация выдала допуск авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) на открытие международного рейса из Перми в Баку. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте ведомства. Согласно ему, перевозчик сможет выполнять рейсы три раза в неделю. Ограничений по соглашениям о воздушном сообщении нет. Кроме этого, авиакомпания сможет совершать перелеты в Баку из Челябинска, Нижнекамска и Омска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Сроки летной программы пока неизвестны. На данный момент перелеты из краевой столицы в Азербайджан выполняет авиакомпания «ИрАэро». Программа действует до 19 октября, с частотой полетов — один раз в неделю.