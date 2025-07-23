Нейросети встраиваются в вакансии

Навыки работы с искусственным интеллектом становятся обязательными при найме. Об этом “Ъ FM” рассказали в рекрутинговых сервисах. По данным SuperJob, вакансий с подобным требованием за год стало почти в 2,5 раза больше. Чаще всего их размещают IT-корпорации, компании из сферы финансов, маркетинга и ритейла. Такую же тенденцию отмечают и аналитики платформы «Работа.ру». В Сбербанке рассказали, что на ключевые позиции теперь будут нанимать только кандидатов с базовыми знаниями нейросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тренд постепенно распространяется и на менее крупный бизнес, говорит заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков: «Для топовых компаний, таких как "Сбер", это уже стандарт для ключевых ролей. В среднем бизнесе запрос на такие навыки вырос примерно на 40% год к году. Также в госсекторе внедрение искусственного интеллекта в госуслугах подстегивает спрос на кандидатов, которые обладают навыками работы с ИИ. Есть базовые навыки, когда нужно уметь работать с какими-то стандартными ресурсами, например, GigaChat, ChatGPT, Gemini, Midjourney, построить эффективные промты, сегнерировать тексты, презентации, отчеты. А для аналитиков, дата-специалистов требуются более глубокие знания AI-инструментов, предварительной обработки данных. И для разработчиков высший пилотаж — это работа с открытыми инструментами для создания нового кода».

Согласно результатам опроса «Русской школы управления», половина работодателей учитывают навыки работы с искусственным интеллектом при подборе сотрудников. 55% компаний сейчас активно используют этот инструмент в операционной деятельности. Умение пользоваться нейросетями можно считать преимуществом специалиста почти в любой сфере, отмечает старший консультант «Лаборатории Карьеры» Евгения Галактионова: «На самом деле таких вакансий становится все больше, но и кандидатов, экспертов, которые активно вовлекаются, используют ИИ в своей работе тоже становится все больше. Конечно, не во всех сферах это применяется, но тренд действительно существует. Особенно много менеджерских позиций появляется с предпочтением к кандидатам, обладающим навыками работы с искусственным интеллектом. Если мы говорим про функционал, это все, что связано с аналитикой, с маркетингом. Что касается индустрий в целом, здесь тоже достаточно широкое поле для применения ИИ — как в промышленности, в производственных компаниях, так и в ритейле, e-com».

Эксперты отмечают, что умение пользоваться нейросетями становится таким же базовым навыком, как работа с офисными программами. В Сбербанке рассказали, что 30 лет назад в резюме часто встречалась фраза «уверенный пользователь ПК», а сегодня требуются уверенные пользователи ИИ. Топ-менеджерам без подобного навыка на карьерный рост рассчитывать вообще не стоит, полагает партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных: «Постоянно сейчас сталкиваюсь с этим вопросом.

Несколько наших клиентов очень четко сформулировали текущее требование, компетенцию — цифровое мышление.

Безусловно, топ-менеджер и даже генеральный директор должен сейчас обязательно владеть инструментами, связанными с использованием искусственного интеллекта. Он не должен быть промпт-инженером, человеком, который разбирается в технической стороне дела, но абсолютно точно должен понимать, как можно использовать этот инструмент, как работают промпты, уметь ставить задачи с учетом того, что есть такие методики. Это требование есть практически во всех индустриях, даже в самых консервативных. Поэтому умение использовать подобные новые технологии — это очень сильное преимущество сейчас.

Это не хайп, а требование нашего времени. Мой прогноз: если топ-менеджер не будет грамотно использовать искусственный интеллект в своей работе, то он потеряет свою значимость на рынке труда, его эффективность будет снижаться. Кто-то идет повышать квалификацию, кто-то просто собирает информацию от своей команды. В любой компании есть люди, которые уже хорошо владеют этим инструментом, и очень полезно пользоваться их советами. И в принципе есть ряд компаний, которые уже выделяют специальных экспертов, которые дальше обучают всю команду, включая руководящее звено».

Заменять сотрудников искусственным интеллектом работодатели пока не планируют. По данным «Русской школы управления», лишь 5% рассматривают такую возможность в будущем. Большинство компаний планируют переобучать персонал и использовать нейросети в качестве помощника.

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Ульяна Горелова